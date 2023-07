Pärnumaa firma paneb uksed kinni, kümned inimesed jäävad tööta

Sulgemise põhjus on nõrk kasumlikkus, kõrged tootmiskulud ja suured investeeringuvajadused, teatas Bergs Timber AB börsile. Saeveskis lõpetatakse töö tänavu augustis ja kogu tegevus lõpetatakse sel sügisel.

«Ehkki kohalik juhtkond teeb head tööd, ei pea me realistlikuks Laesti tegevuse jätkamist. Saeveski sulgemine on osa Bergsi muudatusest, kus eelisjärjekorras on kõrgema lisandväärtusega tooted,» ütles Bergs Timberi president ja tegevjuht Peter Nilsson.