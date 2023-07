Näpud põhjas: suurem osa eestlastest otsib lisatööd

CV Keskuse värske küsitlus näitab, et 59 protsenti on mõelnud põhitöö kõrvalt omale lisatööd hankida. Sealjuures peab 41 protsenti vastanutest oma tööd piisavalt heaks, et lisatööle mõtlema ei pea.

Lisatöö otsimise peamised põhjused on seotud majandusliku kindlustunde ja eneseteostusega. Üle 80 protsendi vastanutest väljendas soovi suurendada igakuist sissetulekut, et saavutada parem elustandard. Lisatöö pakub võimalust katta ootamatuid kulusid, säästa tuleviku tarbeks või täita unistusi, mille jaoks põhitöö palgast ei pruugi piisata, teatas CV Keskus.

41 protsenti vastanutest ei tundnud huvi põhitöö kõrvale lisatööd võtta. Põhjuseks on, et soovitakse eraelule rohkem aega panustada (58 protsenti) või on põhitöö koormus piisavalt suur (13 protsenti). 13 protsenti vastajatest leiab, et vajadus lisatöö järele puudub ja põhitöö sissetulek on piisav.