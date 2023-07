Uute kodulaenude keskmine intressimäär oli 5,44 protsenti

Majapidamistele antud uute tagatisega eluasemelaenude, see tähendab uued lepingud, mitte lepingumuudatused, keskmine intressimäär oli juunis 5,44 protsenti. See on 0,21 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel kuul ja 3,38 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal.