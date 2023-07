Mida teha kui suvised emotsiooniostud kimbutavad?

Luminori klienditeenuste juhi Kaspar Korki sõnul on üks hea võimalus oma rahaasjade kontrolli all hoidmiseks kasutada iseenesest üht väga lihtsat lahendust ehk automatiseerida oma igakuised maksed. «Positiivne külg selle juures on mugavus, et ei peaks oma arveid eraldi käsitsi maksma, kuid teine vägagi oluline tegur on parem finantsdistsipliin, mis kõrge hinnatõusu ajal on väga tähtis,» selgitas ta.

Igal juhul tuleb arvestada, et kui palk laekub kuu alguses, siis oleks ka kuu lõpus arvel raha, mille eest hiljem laekuvaid arveid tasuda. See omakorda tähendab vajadust omada enda rahaasjadest detailset ülevaadet, osata planeerida ja ennast distsiplineerida. «Kõigil on hea tunne, kui palk kuu alguses arvele laekub ning mõnikord tekib koheselt tahtmine midagi selle eest osta. Kuu lõpp tundub esmalt kaugel ning kui distsipliin puudub, siis hiljem saabuvate püsikulude tasumiseks ei pruugigi raha jätkuda. Seetõttu tasub oma võimalused alati endale selgeks teha ning olla iseenda raamatupidaja,» julgustas Kork.

Kork tõi enese distsiplineerimise üheks näiteks sellise viisi: kui 1500 eurot tuleb kuu alguses arvele ja sa tead, et sinu püsikulud on kokku umbes 500 eurot, siis kannadki kohe selle summa teisele arvele, kus on seadistatud arvete automaatne tasumine. «See hoiab rahaasjad kontrolli all ja on ka emotsionaalselt lihtsam, kui ei pea kõiki arveid ükshaaval maksma, sest arvete maksmine ei tekita teatavasti kõige positiivsemat emotsiooni. Samal ajal tekib sul kohe selgus, kui palju raha jääb alles muudeks kulutusteks. Nii ei pea kuu lõpus muretsema, et kust ma saan selle 100 eurot, et elektri- ja veearve ära maksta,» kirjeldas ta.