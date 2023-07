Hepsor rõõmustas investoreid

Hepsoril on 30. juuni 2023. seisuga Eestis ja Lätis ehituses neli elukondlikku arendusprojekti, milles valmib kokku 319 uut korterit ja 453 m2 äripindasid. Peale kahe projekti valmimist esimesel poolaastal on Riias ehituses ja müügis Nameja Rezidence arendusprojekt, milles valmib kokku 38 kodu ning millest 10 korterile on sõlmitud võlaõigus- ja broneerimislepingud (26%). Tallinnas on ehituses ja müügis kolm arendusprojekti kokku 281 uue korteri ja 453 m2 äripindadega- Ojakalda kodud, Lilleküla kodud ja Manufaktuuri 7, millest 30. juuni 2023 seisuga on võlaõigus- ja broneerimislepingud sõlmitud kokku 77 korterile (27%).