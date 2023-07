Baltika avaldas selgituse börsilt lahkumise kohta

Baltika juhatuse hinnangul võiksid selgitused olla abiks selleks neljapäevaks planeeritud üldkoosolekul päevakorras olevate protsesside tausta ja õigusliku raamistiku paremal mõistmisel. Selgitused on rõivafirma koostanud küsimuste ja vastuste vormis, mis on kättesaadavad Baltika veebilehel, teatas ettevõte börsile.

Näiteks on selgituses toodud välja, et turuhinda on õiglase hüvitise määramisel kaalutud, kuid arvestades Baltika aktsia ebalikviidsust ei ole turuhind asjakohane indikaator õiglasest väärtusest.