Harju Elekter jõudis kasumisse

«Harju Elekter Group jätkas uue strateegiakava elluviimist soovitud tasemel ning näitas 2023. aasta teises kvartalis tugevat kasvutrendi, saavutades rekordilise käibe ja ärikasumi. Tugevat tulemust aitasid kindlustada õnnestunud hinnaläbirääkimised nii raamhangetes kui ka teiste lepingupartneritega. Täiendavalt oleme kasutusele võtnud uued hinnastamismudelid, et paremini maandada muutuvate sisendhindade riske. Ühtlasi on elektriseadmete tootmiseks vajalikud tarneahelad ladusamalt toimima hakanud ning materjalide ja komponentide hinnad kõrgematel hinnatasemetel stabiliseerunud. Harju Elekter jätkab efektiivsuse parandamist, et kasvatada kasumlikkust,» teatas ettevõte.