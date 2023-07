Kui möödunud aastal selgus, et Venemaa sõda Ukrainas on toonud Euroopa rahvale seninägematu hinnatõusu nii energiasektoris kui ka mujal, sai samal ajal avalikuks, et just energiafirmad on sõjast kõige enam kasu lõiganud ettevõtted. Nende superkasum tegi meele mõruks nii rahval kui ka paljudel poliitikutel, kes kasumimaksu nõudma hakkasid.