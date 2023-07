Maag Grupp on Eesti toidutööstuses suurtegija. Piimaletti toodavad nad Tere ja Farmi siltidega kaupu, lihaletis teenivad raha Rannamõisa ja Rannarootsi toodete müügilt. Mullu detsembris teatas Eesti kapitalil põhinev toidutööstus, et aeg on laieneda ning liita enda alla ka Rakvere ja Talleggi kaubamärgid. Võimaluse selleks lõid Soome börsiettevõtte HKScani rahalised raskused ja valmisolek oma ärid Baltikumis ligi 90 miljoni euro eest Maagile ära müüa.