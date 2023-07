Moegigant H&M kaebas Hiina rivaali Sheini kohtusse

Shein, mis asutati 2008. aastal Hiinas, on kiiresti saavutanud esikoha globaalsel kiirmoeturul, pakkudes madala hinnaga kollektsioone, mis on osutunud noorte klientide seas populaarseks.

H&M kinnitas teisipäeval, et on algatanud kohtuasja nüüdseks Singapuris baseeruva Sheini ja sellega seotud Hongkongi veebijaemüüja Zoetop Businessi vastu.

«Meil on menetluses autoriõiguste rikkumise hagi Sheini vastu, mis on esitatud Hongkongis,» ütles H&Mi pressiesindaja.

«Me usume, et Shein on mitmel juhul kopeerinud meie disainilahendusi.»

Hongkongi kohtudokumendi kohaselt oli H&M osutanud «toodete silmatorkavale sarnasusele, mis tõendab, et need on kindlasti kopeeritud», ja «autoriõigusega kaitstud teoste loata ulatuslikule reprodutseerimisele».