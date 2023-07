IMF tõstis majanduskasvu prognoosi, kuid majandusprobleemid püsivad endiselt

See on madalam kui 2021. aasta 6,3 protsendiline ja eelmise aasta 3,5 protsendiline maailmamajanduse kasv, teatas IMF.

See on «suuresti tingitud Hiina tagasihoidlikust inflatsioonist,» ütles IMF, lisades, et ülemaailmne inflatsioon on endiselt tunduvalt kõrgem kui enne koroonapandeemiat olnud umbes 3,5 protsendiline tase.