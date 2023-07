Timur Turlov: inflatsiooni vastu ei aita miski peale aktsiate

Mõned majandusteadlased ütlesid, et oodatust parem impordinäitaja näitas, et Hiina COVID-i järgne taastumine jätkub hoolimata ekspordi aeglustumisest. Tuletame meelde, et aprillis langes import aastatagusega võrreldes 7,9%, samas kui eksport kasvas 8,5%, taastudes pärast ootamatut hüpet märtsis.

«Hiina püüab oma majandust stimuleerida, sest neil pole tegelikult muud valikut. Tegemist on suure sisemise tasakaalustamatusega riigiga ja nende jaoks tähendab majanduskasvu peatumine olulisi probleeme sisevõlaturule. Majanduskasvu tempo hoidmine päästab Hiinat, isegi kui ohverdades inflatsiooni või jüaani stabiilsuse,» ütles Turlov.

Mida oodata ja mida teha investoritel

Timur Turlov loodab lähiaastatel näha maailmamajanduse ja maailmaturgude kasvu, kuid ennustab, et see on ebaühtlane. Näitena toob ekspert hiljutise olukorra, kus Nasdaqi indeks tõusis kahe nädalaga ligi 10%, Dow Jones aga kaotas sama aja jooksul 0,6%. Sellegipoolest soovitab Turlov investoritel kiirele kasvule mitte häälestuda, tema prognoosi järgi otsustades ei tasu turuhüppe kordumist aastatel 2020-2021 oodata.

«Taaskord oleme näinud selgeid tõendeid selle kohta, et tehnoloogiaettevõtted kasvavad kiiremini kui miski muu. Pealegi see kasv on väga ebaühtlane. See kuulub vähestele ettevõtetele, kes on oma kapitalisatsiooni kõvasti suurendanud,» rääkis Turlov. Jutt on viimasel ajal kiiret kasvu näidanud tehisintellekti (AI) sektoris tegutsevatest ettevõtetest.