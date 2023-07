Ekspert: üleminek elektriautodele saab olema palju keerulisem, kui see täna tundub

Isegi kui juhid saavad endale elektriautot lubada, ei tähenda see tingimata, et neid oleks mugav kasutada. Kasutajaid, kellel ei ole oma laadijaid või laadimispunkte, ootavad ees ebamugavused, sest avalike laadijate kasutamine ei ole niisama lihtne kui nagu tankimine.

Elektriautod on küll väga efektiivsed linnades ja asulates, kus pidev peatumine ja pidurdamine on vältimatu, kuid elektriautod ei ole nii võimekad maanteedel.

Lisaks on elektrisõidukid suurte akude tõttu rasked ning see võib tekitada teekatele ja viaduktidele suurema koormuse.

Ohutuse peale peab rohkem mõtlema

Murekoht on ka elektriautode ohutus. Kuna nende akud koguvad suures endasse koguses energiat, siis on tulekahju korral leeke äärmiselt raske kustutada. Juba praegu on tulnud ette olukordi, kus tuletõrjujatel raske suuremate akudega elektriautosid kustutada. Veelgi keerulisemaks teeks olukorra see, kui elektriauto süttib põlema maa-aluses parklas või kortermajade all.