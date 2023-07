Ekspert: üleminek elektriautodele on palju keerulisem, kui see täna tundub

Isegi kui juhid saavad endale elektriautot lubada, ei tähenda see tingimata, et seda oleks mugav kasutada. Kasutajat, kellel ei ole oma laadijat või laadimispunkti, ootavad ees ebamugavused, sest avalike laadijate kasutamine ei ole niisama lihtne, kui on kütuse tankimine. Ja elektriauto laadimine võtab aega oluliselt kauem.

Elektriauto on küll efektiivne linnas ja asulas, kus pidev peatumine ja pidurdamine on vältimatu, kuid see ei ole nii võimekas maanteel. Lisaks on elektrisõiduk suure aku tõttu raske ning see võib tekitada teekattele ja viaduktidele suurema koormuse.

Ohutusele peab rohkem mõtlema