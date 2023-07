Hoiuste sõja uus vaatus: Bigbank tõstis kuni aastaste hoiuste intressi

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on Bigbank traditsiooniliselt olnud tähtajaliste hoiuste Eesti pangaturu parimate intressipakkujate hulgas ja seda positsiooni tahetakse hoida. Tema sõnul on sel turul nii väiksemate pankade kui ka hoiustajate vaates suur arengupotentsiaal, sest ikka veel on lõviosa Eesti pankades olevatest hoiustest nõudmiseni hoiused, millelt turgu valitsevad suurpangad inimestele intressi ei maksa. «Tundub, et paljude jaoks on tänases raskesti prognoositavas majanduskeskkonnas olnud vähemasti psühholoogiliseks probleemiks panna oma raha pikaajalise hoiuse alla justkui kinni. Tahame seda nüüd muuta ja pakkuda inimestele ja ettevõtetele atraktiivset intressi ka lühemate ehk alla aastaste hoiuste puhul,» selgitas ta.