Rocca al Mare keskuse kasum tegi hüppe

Keskuse külastatavus suurenes 2022. aastal võrreldes 2021. aastaga neli protsenti, mis tähendas ligikaudu 170 000 külastajat rohkem. Samas suurenes ka üürnike kogukäive eelneva aastaga võrdluses 10 protsenti. See tulenes vähenenud COVID-19 pandeemia mõjust jaekaubandusele. Vastavalt tõusis ka keskuse üüritulu kaks protsenti, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest.

Rocca al Mare Kaubanduskeskuse edasistes plaanides on keskuse välis- ja siseilme uuendamine ning üürnike koosluse mitmekesistamine, suurendades lähiaastatel igapäevakaupade, toitlustuse ja erinevate teenuste osakaalu. Keskuse uuendamise eesmärgiks on tugevdada oma turupositsiooni Lääne-Tallinna olulisima igapäevase ostukohana ning samas suurendada külastatavust ka nädalasiseselt. Need muutused tehakse olemasoleva hoone mahus.