Pakendikeskuse käive ja kasum kasvasid

Suuremaid uurimisprojekte ja sellega seotud väljaminekuid Pakendikeskusel eelmisel aastal ei olnud. Sel aastal on Pakendikeskuse eesmärgiks kvaliteedi tõstmine ja kliendibaasi laiendamine nii Eestis kui ka väljaspool. Lisaks sellele on eesmärgiks ka sortimendi mitmekesistamine läbi uute ja keskkonnasõbralike pakkelahenduste ja teenuste.

Suur-Sõjamäe hoone, inventar, seadmed ja kaup on kindlustatud Salva Kindlustuses. 2022. aasta aruande koostamise perioodil oli kahjukäsitluse protsess käimas. Laovarudest hävines ja sai kahjustada kaupa suurusjärgus 1 miljonit eurot ning hoone, seadmete ja inventari taastamise maksumuseks kujuneb orienteeruvalt 1,5–2 miljonit eurot.

Käesoleval aastal võib kasum väheneda

AS Pakendikeskus on pakkematerjale ja -seadmeid müüv ettevõte, mille müügiesindused paiknevad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Ettevõtte omanikud on Lauri Maaring ja Olavi Martverk.