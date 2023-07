Ehkki turud ja analüütikud ennustavad, et Euroopa Keskpank (EKP) tõstab baasintressi nii ülehomme kui ka septembris peetaval nõukogu koosolekul, on keskpankurid ise kahtlevamal seisukohal ja on võimalik, et aasta tagasi alanud kergitamistsükkel lõppeb juba sel nädalal.