Unilever lubab Venemaal oma töötajaid sõtta värvata

Kirjas B4Ukraine'ile, mis kutsub ettevõtteid üles lõpetama tegevust Venemaal, et kahjustada selle majandust, ütles Unilever, et ta «mõistab sõja Ukrainas absoluutselt hukka kui Venemaa riigi jõhkra ja mõttetu teo».

Sellegipoolest ütles Unilever, et nad on «teadlikud seadusest, mis nõuab, et iga Venemaal tegutsev ettevõte peab lubama oma töötajaid sõjaväkke, kui neid kutsutakse».