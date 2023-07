UBS-i trahviti 387 miljoni dollariga Credit Suisse'i väärkäitumise eest

Esmaspäeval määrasid Föderaalreserv ja Inglise Pank UBS-ile kokku 387 miljoni dollari (349 miljoni euro) suuruse trahvi selle eest, et Credit Suisse ei suutnud korduvatest hoiatustest hoolimata hallata nõuetekohaselt USA pereinvesteerimisfondi Archegos poolt põhjustatud riske, teatas Föderaalreserv oma avalduses.

Föderaalreserv väitis, et väärkäitumine oli seotud Credit Suisse'i ebaturvalise ja ebakindla krediidiriski haldamise praktikaga seoses Archegosega, ning teatas UBS-i trahvimisest 268,5 miljoni dollari (242 miljoni euro) väärtuses.

Ka Bank of England trahvib Credit Suisse'i uut omanikku, teatas Fed, lisades, et kahe reguleeriva asutuse poolt määratud trahvide kogusumma on ligikaudu 387 miljonit dollarit.