Omanike liit: muinsuskaitseamet loob Tallinnas stalinismi kaitseala

Eesti Omanike Keskliidu juht Andry Krassi sõnul on Tallinna vanalinna kaitsekord kahetsusväärne näide sellest, kuidas riigi sõnad ja tegelikud teod üksteisest erinevad. «2019. aastal muinsuskaitseseaduse vastuvõtmisel lubati omanikele topelt loamenetluse lõpetamist, kui muinsuskaitsealadel asuvate hoonete väärtuse sisulist ülevaatamist. Praktikas on mõlemast omanikele antud lubadusest taganetud,» lausus Krass.

Krassi sõnul pole isegi riigieelarve puudujääk muutnud riigivalitsejate tahet, hoida palgal sadu ametnikke, kelle ülesanne on solgutada kümneid tuhandeid omanikke, kellel tuleb ühe ehitustöö jaoks taotleda luba nii kohalikult omavalitsuselt, kui muinsuskaitsemetilt. «Võttes arvesse, et Eestis on riikliku kaitse all 16 000 ehitist, samas kui Soomes kaitstakse riiklikult 2000 ning Norras 5000 ehitist, siis on Eesti siin ilmselgelt bürokraatiaga liiale läinud», märkis Krass.