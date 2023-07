Tallinna börs alustas börsinädalat miinuses

Clevon teatas esmaspäeva hommikul, et ettevõtte juhatus on otsustanud algatada aktsiatega kauplemise lõpetamise First North turul. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik, et poolt hääletaks kaks kolmandikku ettevõtte aktsionäride kõigist häältest. Pärast kauplemise lõpetamist on väikeaktsionäridel võimalik oma aktsiaid võõrandada nii enda poolt vabalt valitud isikutele kui ka ettevõtte olemasolevatele ja tulevastele investoritele.