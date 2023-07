Äärmuslik kuumus peletab Lõuna-Euroopa turistid põhja poole

ETC juuni alguses tehtud uuringu järgi on inimeste arv, kes plaanivad sellel aastal reisida juunist novembrini, vähenenud aastaga neli protsenti.

Lõuna-Euroopas on praegu suve kuumimad temperatuurid ja oodatakse järjekordset kuumalainet. Sitsiilias, Kreekas ja Hispaania idaosas on temperatuurid tõusnud kuni 45 soojakraadini.

ETC uuringust selgus, et Euroopa riikidest on kõige populaarsem reisisihtkoht Hispaania, millele järgnesid Prantsusmaa, Itaalia ja Kreeka.

Viimase aastaga on populaarsemaks saanud Tšehhi, Iirimaa ja Bulgaaria, kus on Lõuna-Euroopaga võrreldes jahedam ilm ja vähem turiste.

USA väljaanne kiitis Eesti ilma

Kuid artiklis on välja toodud, et Eesti ei kasuta seda argumendiga turistide külla meelitamisel. EASi ja KredExi ühendasutuse turismiosakonna juht selgitas ERRile, et enda vastandamine soojematele riikidele ei too Eestile pikemas perspektiivis kasu. Seega tuuakse Eesti eelistena välja puhas õhk ja ilus loodus.