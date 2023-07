Tesla pühib Saksa autotootjatega põrandat

Bloombergi teatel kimbutavad Saksa autotööstureid tarkvaraprobleemid, mis pidurdavad nende võtmemudelite tootmist. Eelkõige on müük häiritud maailma suurimal Hiina autoturul, kus ilma teevad Tesla ja kohalik tootja BYD.

Bloombergi teatel on Saksa tootjatel raske sel aastal Teslale vastu seista, kuna viimane on teatanud suurtest hinnalangetustest. Näiteks eelmises kvartalis kasvas Tesla elektriautode müük 30 protsendipunkti rohkem kui Volkswagenil.

«Tesla on endiselt Saksa autotootjatest kõigil suurematel turgudel kilomeetrite võrra ees,» ütles sakslasest autoanalüütik Matthias Schmidt. «Tesla avaldab praegu hinnasurvet, et suurendada mahte ja saavutada vajalik mastaabisääst, et elektrisõidukid kasumlikuks muuta .»