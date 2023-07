Ryanairi piletid on teinud aastaga meeletu hinnahüppe

Iiri odavlennufirma teatas täna, et teenis esimeses kvartalis (Ryanairi majandusaasta algab aprillis – toim) 663 miljonit eurot puhaskasumit, mis on ettevõtte ajaloo parim tulemus. Seejuures üllatas ettevõtte kasuminumber analüütikuid, kes prognoosisid keskmiselt 620 miljoni euro suurust puhaskasumit.

Samas kärpis Ryainair oma tänavuse aasta reisijate prognoosi 185 miljonilt 183,5 miljonile. Samuti ütles ettevõte, et võib eeloleval talvel hakata piletite hindu ka alandama, kuna reisijad on muutunud hinnatundlikumaks ning neil on vaja täita 25 protsenti rohkem istekohti kui 2019. aastal.

Finantsdirektor Neil Sorahan lisas aga hiljem Bloombergile, et midagi ei ole veel otsustatud. «Järgmiste kvartalite etteaimatavus on väga piiratud või puudub sootuks. Meie tahame oma lennukid täita reisijatega ja vaatame jooksvalt, mida selleks on vaja teha. Praegu on liiga vara öelda, kuhu piletihinnad liiguvad,» täpsustas Sorahan.