Börsil algab habras aeg

Kuna aktsiaturg on tänavu juba kõvasti rallinud (S&P 500 indeks 19 protsenti), siis võib vähimgi pettumus lüüa börsi värisema. Mingit tuge pole ka suhtarvudelt, mille alusel on USA aktsiaturg kallis. See ei jäta ettevõtetele suurt eksimisruumi, ilma, et investorid ettevõtteid ära ei karistaks. S&P 500 hinna-kasumi suhte näit on 20.