Lugeja küsib: kas tööandjal on kohustus mingi aja tagant palka tõsta?

Töötasu alammäärast madalamat tasu töötajale maksta ei tohi, sellest kõrgem töötasu on poolte kokkuleppe ja läbirääkimiste küsimus. Töötajal on õigus taotleda tööandjalt sobivaid töötingimusi, sealhulgas töötasu tõstmist.

Paljudes ettevõtetes on läbipaistev ja õiglane palgasüsteem, näiteks palgajuhend. Seega tasub töötajal olla teadlik, kas ka tema tööandjal on loodud töö tasustamise ja töötasu tõstmise kord. Samuti on tööandjal kohustus järgida võrdse kohtlemise põhimõtet ehk töötajad peavad saama sama töö eest võrdselt tasustatud.

Enne tööandjaga palgaläbirääkimistesse astumist on töötajal võimalik uurida statistikaameti palgarakenduses, missugune töötasu on temaga sarnastel ametikohtadel Eestis ja maakonna piires. Ametnike palgaandmeid avalikustab rahandusministeerium oma kodulehel. Samuti on võimalik uurida töökuulutusi, milles on töötasu avalikustatud, suhelda kolleegidega, kuivõrd töötasu ei tohi olla määratletud töölepingus ärisaladusena, millest töötaja kellegagi kõneleda ei või.