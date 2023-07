Clevon tahab luba aktsiate börsilt minemaviimiseks

Ettevõte vajab pidevalt lisakapitali ja hindab, et Tallinna börsilt seda võtta pole. Et ettevõttel ei ole laenutagatisi, pole ka laenu vormis finantseerimine võimalik.

Ettevõte on juba pikemat aega otsinud potentsiaalseid investoreid First Northi väliselt. Sellisteks investoriteks on riskikapitali investorid, seltsi potentsiaalsed kliendid, strateegilised investorid ja teised start-up-ettevõtted, kellega sünergias on võimalik CLEVON 1 sõidukit edasi arendada.

Asjaolu, et mitu sektori ettevõtet on viimasel ajal sattunud rahalistesse raskustesse, muudab võimalikud uued investorid ettevaatlikuks ja raha kaasamise keeruliseks.

Näiteks on viimasel ajal Clevoni juhtkonnale teadaolevalt muutunud maksejõuetuks sellised seltsi konkurendid: Sensible 4, Local Motors ja Agro AI. Seltsi konkurent Nuro koondas ligikaudu 20 protsenti töötajatest (umbes 300 inimest) ja otsustas käesoleva aasta mais oma tegevuse mastaapi vähendada, teatas Clevon.

Suhtlus potentsiaalsete investoritega on näidanud, et selleks, et neilt edasiseks arenduseks kapitali kaasata, peab selts First Northilt lahkuma. Sellist tagasisidet on andnud kümmekond erinevat riskikapitaliinvestorit Jaapanist, Saudi-Araabiast, USAst ja mujalt maailmast.