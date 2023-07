Setomaal kehtib oma raha

50 krooni Foto: Seto Pank

Kuninga pangaherr annab aru Kroonikogole. Veel oli Peko käsk, et kõik kuningriigi alamad peaksid tooma oma kulla ja hõbeda Seto Kuninglikku Panka, tagamaks seto krooni püsivust, kindlust ja igikestvust. Kohustus kehtib eelkõike selle kulla ja hõbeda osas, mis on kaevandatud Seto kuningriigi maadelt ja maapõuest! Seto kuningas Peko annab ülembsootska vahendusel soovituse varuda piisavalt kroone, et olla kuningriigis täieõiguslik kodanik või külaline.

Pangaherral oli nüüd keerukas ülesanne kokku korjata kuld ja hõbe, moodustada panga nõukogu ja korraldada raharinglus, mis vastaks Peko Käsule ja Kuningriigi asukohariigi seadustele. Kulla ja hõbedaga oli lihtne, seda Seto Panka ei toodud, panga nõukoguna asus tööle Kroonikogu ja seto kroonid trükiti turvapaberile turvatrükikojas piisavas koguses.

Mida teha liigsete Seto kroonidega?

Kellel on kogunenud arvestatav kogus seto kroone ja kes ei leia neile paremat kasutust, võib need ära tuua Seto Panka. Nende kroonide eurodeks vahetamisel kehtib Seto Panga päevakurss. Seto Pank on kogu Seto Kuningriigipäeva oma pangahoonega kuningriigis olemas ja kättesaadav.

Sada krooni Foto: Seto Pank