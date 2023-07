PANGAJUHI SOOVITUS ⟩ Kuidas hoiustades võtta viimast

«Muutuvate intressimäärade keskkonnas soovitame kaaluda hoiuste perioodide hajutamist. See tähendab, et mitte paigutada kogu raha ühele hoiusele, vaid rahatargalt tegutsemiseks hajutada seda eri pikkusega hoiuste vahel. Seeläbi saab varem lõppevad hoiused paigutada uuesti ja võimalik, et kõrgema intressimääraga. Samas peab arvestama, et tulevane intresside tõus ei ole kindel,» lausus ta. «Finantsturgudel oodatakse, et 2024. aasta keskpaigas hakkab Euroopa Keskpank intressimäärasid taas langetama ning see kajastub ka pikema perioodiga hoiuste intressimäärade tasemetes.»