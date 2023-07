Milline on reisimiseks maailma parim pass?

Pügala võrra parem pass on Lätil, millega nagu ka Slovakkia ja Sloveenia omaga saab vabalt liikuda 183 riigis. Veel parem on Leedu pass, mis avab riigipiiri võrdselt USA dokumendiga 184 riigis.

Veel eespool käib tihe rebimine, kus valdav saavutus on veel vaid üks viisavaba sihtkoht lisaks.

Austraalia, Ungari ja Poola passiga saab 186 riiki. Belgia, Tšehhi, Malta, Uus-Meremaa, Norra, Portugali ja Šveitsi passiga on suurema paberimäärimiseta oodatud 187 riiki.

188 riigi piirid on avatud Taani, Iirimaa, Hollandi ja Ühendkuningriigi kodanikele.

Hõbedat on väärt 190 riigiga Saksamaa, Itaalia ja Hispaania.

Parim pass on Singapuri oma, mis avab justkui võluväel uksed 192 riiki.

Pildil olevad Ukraina ja Venemaa passid pakuvad kehvemaid reisimisvõimalusi. Ukraina pass asub 30. astmel, sellega pääseb 146 riiki. Venemaa pass on 50. astmel, võimaldades liikumist 115 riigis.

Millised on halvimad passid? Eks need, kust inimesed püüavad illegaalselt Euroopasse tungida. Viimasel ehk 104. astmel on Afganistan 27 riigiga, kuhu saab kergelt reisida. Iraagi pass avab uksed 29 riiki, Süüria 30, Pakistan 33, Jeemen ja Somaalia 35 riiki.