G20 energiaministrid ei jõudnud fossiilkütustest loobumises leppele

Indias peetud kohtumise lõppavalduses jäeti sealjuures täielikult mainimata kivisüsi, mis on üks kliimamuutuse suuremaid põhjustajaid.

Samas on see ka üks olulisemaid energiaallikaid paljudele areneva majandusega riikidele, nende seas India ja Hiina.

Eesistujariik India selgitas ummikseisu sellega, et osa riike olid rõhutanud, et oluline on «loobuda saastetõrjeta fossiilkütustest järkjärgult, lähtudes iga riigi spetsiifilistest asjaoludest».