Miljardär: dollar võib aktsiaturgu võimendada

Keskpanga Föderaalse Avatud Turu Komitee (FOMC) rahapoliitika arutelud on juhtinud märkimisväärset tähelepanu USA majandusele ja selle võimalikule mõjule USA dollarile ja aktsiaturule. Kuna 26. juulil pärast juunis toimunud pausi on oodata intressimäärade tõusu 0,25 protsendipunkti võrra, fookusesse tuleb jätkuv rahapoliitika karmistamine, mis on tingitud sisemajanduse tugevast arengust, eelkõige silmatorkavalt vastupidavast tööturust ja tarbimisest, sõnab Freedom Finance Europe'i asutaja.

«Need ootused on kooskõlas investeerimisringkondade prognoosidega ülejäänud aastaks, mis viitab sellele, et juuli intressitõus jääb tõenäoliselt selle aasta viimaseks. Vastasel juhul riskib Fed majanduse «pehme maandumise» asemel käivitada majanduslanguse, mis tundus eelmisel aastal enamikule turuosalistele võimatu,» ütles Turlov. «Intressitõusutsükli lõppedes langeb dollari indeks (DXY) 90-100 punkti vahemikku ning USA valuuta näitab järgmise 12-18 kuu jooksul mõningast nõrkust. Siiski ei tasu oodata dollari sügavat langust, kuna see on jätkuvalt üks stabiilsemaid valuutasid maailmas.»

Väikeinvestorite jaoks on Freedom Holding Corp. tegevjuhi sõnul dollari langus pigem positiivne tegur. Valuuta nõrkuse ebasoodsaid külgi kompenseerivad rahvusvahelised tulud ja – mis veelgi olulisem – välisinvestorite intressid. Esimese kvartali lõpus kasvasid ettevõtted, kes teenisid rohkem kui 50% oma tuludest USA-s, rohkem kui 6 protsenti ja kasum kasvas peaaegu 3 protsenti. Just need emitendid, sealhulgas hiiglane nagu Amazon (AMZN), juhtisid S&P 500 kasvu aasta esimesel poolel.

Ettevõtted, mis toodavad rohkem kui 50% oma tuludest väljaspool Ameerika Ühendriike, teatasid, et jaanuaris-märtsis vähenesid tulud ja tulud vastavalt rohkem kui 2% ja 10%.

Tõenäoliselt suudavad just suure rahvusvahelise tulu osaga ettevõtted pakkuda investoritele rohkem tulu kui teised S&P 500 liikmed, arvab ta. Selle tulemusena jätkab laia turuindeks aasta jooksul tõusmist, kuid aktsiate kulu, millel on ülekaalus välistulu.