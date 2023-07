Eneseabi ekspert: tehke rahaga rahu ja saage temaga sõbraks

Muu hulgas jagas Ken lugu minevikust, kus ta tahtis küsida isalt luba, kas ta saaks välismaale õppima minna. Ta ei julgenud aga isalt küsida, sest ema oli talle öelnud, et küsi siis, kui isal on hea tuju. Aga seda hetke ei tulnud, sest isal oli probleeme alkoholiga. Seega oli Ken äärmiselt kade sõprade peale, kes said välismaale minna.

«Kadeduse juhtimist ja haldamist tuleb õppida ja juhtida,» sõnas Ken ja lisas, et inimesed eitavad sageli kadedust, mis paneb neid omakorda võltsilt käituma ja tekitab halba energiat. Ken toonitas, et on oluline mõista kadedust, sest see on inimese loomuses ja osata endale andestada, kui oled oma lähedaste peale kade.

«Raha võib tekitada nii negatiivseid kui ka positiivseid emotsioone ja meil on võimalik valida, milliseid emotsioone me tunneme –korraga on võimalik aga tunda vaid ühte emotsiooni,» selgitas Ken. Ühtlasi püstitas Ken publikule küsimuse, et kui raha oleks loom, siis mis loom see oleks? Vastusevariante tuli rahva hulgast ohtralt - kotkast kilpkonnani. Ühtlasi kirjeldas Ken raha kui energiat. «Raha saab vahetada paljude asjade vastu ja raha voolab sinna, kus ka energia hästi voolab,» sõnas kirjanik.

Ken tutvustas piltlikult raha kolme olekut Jää – kogu maailm on külm ja raha on justkui jäätunud, seda ei saa kätte Vesi – raha vajab juhtimist, kui seda on liiga palju, võib kõik laiali voolata ja liiga vähe raha tekitab põua Õhk – raha on rikkalikult ja kui raha saab sinu elus õhuks, ei pea sa sellele nii suurt tähelepanu pöörama, sest raha on pidevalt su ümber.

Ken võttis oma jutu kokku, rääkides põgusalt raha emotsionaalselt intelligentsusest ja selle tähtsusest. Ta tõi välja neli põhimõtet, kuidas olla rahaga emotsionaalselt intelligentne:

Võta raha hästi vastu.

Naudi raha, samal ajal seda hinnates.

Usalda rahavoogu ehk raha liikumist.

Jaga raha hästi.