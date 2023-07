INTERVJUU ⟩ Margus Rink: tuleviku osas on mul natuke hõre tunne, kas me oleme mingile krõksule lähedal

Kas meil pole nagu selline huvitav samaaegne buumisugemetega kriis? Väliskaubandus saab pihta, laenukulud on kasvanud. Mingid majandusnäitajad on koledaks kiskunud, teised näitavad, et olukord on hea. Inflatsiooniga on majanduskasv, ilma langus?

Ma tabasin end hommikul sarnaselt mõttelt. Me ei uskunud, et sellises hapras keskkonnas tuleb selline mahtude kasv. Ja väga üllatav on pankade erinev laenuportfellide kasv. Meil on töötajad näinud kõvasti vaeva, et kasvatada poolaastaga laenuportfelli 160 miljoni euro võrra. Mõnes teises pangas on laenuportfelli kasv olnud tagasihoidlikum. Tuleb teha vahet, kas kasum on tulnud intressiotsustest Frankfurdis või laenuportfelli kasvust. Meie oleme tööd teinud.

Teised tulemusi raporteerinud pangad on juba poole aastaga teeninud terve läinud aasta kasumi. Miks Coop Pangal on veel sellest natuke puudu?

Ainult natukene. Aga meil on suurtest pankadest kohustuste pool kõige keerulisem. Meil on tähtajaliste hoiuste osakaal suurem ja arvelduskonto jääkide oma väiksem. See mõjutab meie raha hinda. Me maksame väga suure osa euribori tõusu võidust hoiustajatele välja. S-tähega algavad pangad maksavad kõige vähem.

Arvestades senist kasumikasvu, kas on põhjust arvata, et järgmisel aastal saavad aktsionärid tänavu saaduga topelt dividendi, sest kasum on nii palju suurem?