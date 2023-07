Indikaatorid viitavad USAs peatselt algavale majanduslangusele

The Conference Board teatas neljapäeval, et tema juhtiv majandusindeks, mis ennustab tulevast majandustegevust, langes juunis 0,7% võrra 106,1 punktile pärast mais toimunud 0,6%-list langust. Langus oli veidi suurem kui Reutersi küsitluses osalenud majandusteadlaste keskmine ootus 0,6%-lise languse kohta.

«Kokkuvõttes viitavad juuni andmed sellele, et majandusaktiivsus jätkab järgnevatel kuudel aeglustumist,» ütles The Conference Boardi majandustsükli näitajate vanemjuht Justyna Zabinska-La Monica oma avalduses.

The Conference Board kordas oma prognoosi, et USA majandus on tõenäoliselt majanduslanguses alates praegusest kolmandast kvartalist kuni 2024. aasta esimese kvartalini.