Riik ei tea veel, kui palju ta ise hakkab automaksu maksma

Küll aga tähendab see seda, et kui ministeerium plaanib automaksu abil kokku koguda 120 miljonit eurot, siis ei too see automaatselt kaasa valitsuse eelarvepositsiooni paranemist samas mahus. 120 miljoni all mõeldakse ikkagi maksulaekumist, mitte eelarvepositsiooni parandamist. Kui mõni ministeerium, riigiasutus või vald maksab automaksu riigikassasse, siis osaliselt on see siiski raha liigutamine ühest käest teise. Kui mõni ministeerium, riigiasutus või vald ostab uue auto, siis maksvad nad selle pealt maksu nagu kõik teisedki. Ainuke erinevus see, et raha automaksu tasumiseks tuleb maksude küsimisest endast.