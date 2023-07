Forus Taxi: pidevalt suurlinnas sõitvaid autosid võiks lisamaksustada

«Automaksu arutelu võiks tegelikult alustada küsimusega, mida soovime sellega saavutada? Kas lihtsalt koguda maksuraha või laiemat muutust ühiskonnas? Kui soovime muuta isiklikule autole toetuvat liikuvust ühiskonnas, siis on küsimus palju laiem kui maksuskeem,» rääkis Sõõrumaa BNS-ile.

Sealjuures võiks Sõõrumaa hinnangul maksuskeem olla dünaamilisem kui seda on hetkel pakutud kaks lahendust. «Iga sõiduki puhul on pärast ülevaatust selge, palju see on vahepeal sõitnud ja millised on selle erinevad saastenäitajad. Viimane sõltub ka sellest, kuidas autot on hooldatud. Kui kõrged saastenäitajad väljenduvad läbi koefitsendi sõiduki automaksus, motiveeriks see inimesi oma neljarattaliste eest ka paremini hoolt kandma,» rõhutas ta.

Sõõrumaa märkis, et aastane läbisõit on üks üsnagi selge näitaja, kui suur on olnud auto mõju keskkonnale. Läbisõidu arvestamine teeks tema sõnul ka hobisõidukite jaoks maksu ausamaks.

Lisaks võiks Forus Taxi turundus- ja kommunikatsioonijuhi arvates kaaluda ka suuremates linnades regulaarselt sõitvate autode lisamaksustamist, sest nende mõju tihedama asustusega piirkondades on elanike tervisele suurem kui Lõuna-Eesti metsade vahel. Kusjuures Singapuris kehtestati taoline maks maailmas esmakordselt juba 48 aastat tagasi.

Sõõrumaa nentis, et igasugune automaks mõjutab otseselt või kaudsemalt ka taksohinda, aga samas suunab teenusepakkuujaid valima väiksema keskkonnamõjuga autosid. «Täna on näiteks Forus Takso pargis üle 200 hübriidauto ja see on meie jaoks on selge valik keskkonda säästvama teenuse suunas,» rääkis ta.

Rahandusministeerium saatis kolmapäeval kooskõlastusringile seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille alusel kehtestatakse mootorsõidukimaks suurele osale Eesti sõidukitest.

Eelnõu väljatöötamiskavatsuses on maksu arvestamiseks välja toodud kaks võimalikku mudelit. Esimene mudel lähtub laiemalt mootorsõiduki globaalsest ja lokaalsest keskkonnamõjust – tootmisel, tarbimisel, utiliseerimisel – ja teine kitsamalt, keskendudes vaid süsinikdioksiidi (CO2) heitele sõiduki kasutamise ajal.