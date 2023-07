Vaesed põhjanaabrid: pooled ligi 4000-eurose palgaga soomlastest kurdavad, et raha enam kõigeks ei jätku

Panga andmetel on keskmise sissetulekuga inimeste hulk Soomes, kes kurdavad, et raha pole piisavalt, tõusnud sel aastal 51 protsendini. Mullu oli see 46 protsenti ja kaks aastat tagasi 36 protsenti. Küsitlusele vastanutest ütlesid paljud, et muretsevad raha pärast vähemalt korra kuus.