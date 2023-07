Lisaks nisule tuleb maailmas puudus ka teisest oluliselt teraviljast

Kui nisu on sel nädalal kallinenud 12 protsenti, siis riisi hind on esialgu kerkinud 7 protsenti. Analüütikute hinnangul võib riisi hinnatõus suure tõenäosusega jätkuda, sest India on Hiina järel maailma suuruselt teine riisikasvataja. Keeld tabab kõige rängemalt kardetavasti Bangladeshi ja Nepali, kuna mõlemad riigid on India peamised ekspordisihtkohad.