Rail Balticu põhitrassile väljastati esimene ehitusluba

Trass on jagatud projekteerimislõikudeks ning väljastatud ehitusluba on esimene, mis annab ehitustegevuseks loa põhitrassile ligikaudse pikkusega 9,4 kilomeetrit algusega Harju ja Rapla maakonna piirilt kuni Lohu ja Mälivere vahelisele alani, teatas amet.

Lõigul on seni valminud esimesed kohtobjektid, millest olulisemad on Loone ja Urge ökoduktid ning Tagadi ja Künka viaduktid. «Väljastatud ehitusluba on märgiline samm lähemale kiire raudteeühenduse jõudmiseni Eestisse. Kui siiani on Rail Balticu ehitustööde puhul keskendutud viaduktide ja ökoduktide ehitamisele, siis nüüd saab alustada ehitustöödega ka raudtee põhitrassil,» ütles TTJA peadirektor Kristi Talving.