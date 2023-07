Loodushoid Soome moodi: LNG-tankerid tiirutavad päevi, saastades Läänemerel, sest lasti pole kellelegi müüa

Laevakapteni ja atmosfääriteadlase Mikko Heikkilä sõnul on tema Gasumi tegemiste üle pikalt imestanud, sest laevad toodavad merel sõites rohkesti süsihappegaasi ja metaani. «Veeldatud maagaasil (LNG) on palju ebasoodsaid kliimategureid ja selline laevade kasutamine ei ole mingil juhul loodussõbralik,» ütles Heikkilä.

Heikkilä arvutuste järgi kulus laeval Coral Energice Gotlandile ühe ringi peale tegemiseks umbes 20 tundi. Selle aja jooksul põletatakse kokku umbes 20 000 kilogrammi vedelgaasi ja tekib umbes 58 000 kilogrammi süsihappegaasi. «Peale selle veel 600 kilo metaani. Need on tohutud kogused, kui neid näiteks maanteeliiklusega võrrelda,» ütleb Heikkilä.

Gasumi tegevjuhi asetäitja Anders Malm ütles Soome meediale, et laevade tiirutamine on seotud nõudluse ja pakkumise ebastabiilsusega gaasiturul. «Hinnakõikumisi on raske ennustada ja praegu on nõudlus LNG järele väiksem kui varem. Hetkel on meil transpordivõimsust rohkem kui gaasinõudlust ja seetõttu on osa meie laevu Läänemerel ootamas,» kommenteeris Malm.