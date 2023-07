Swedbank kolib peakontori Tallinna kõige moodsamasse hoonesse

Swedbankijuht Olavi Lepp ütles, et Liivalaia tänaval asuvad tänased büroohooned on jäänud pangale väikeseks ning on oma aja ära elanud. «Meie ligi 2000 töötajat kolivad 2025. aasta esimeses pooles Arteri ärikvartalisse. Peakontori kolimise plaan on meil olnud aastaid mõtetes ja paberil. 2020. aasta lõpul andsime teada, et kolime oma peakontori Hipodroomi kvartalisse, kuid see plaan ei realiseerunud. Et mitte lükata oodatud kolimist uutesse ruumidesse veelgi edasi, hakkasime otsima uusi lahendusi, püsimaks oma peakontori kolimisega plaanitud graafikus. Kõige paremini vastas Swedbanki vajadustele ruumide ja ajakava osas Arteri kvartal. Uude peakontorisse kolivad kõik meie Tallinna erinevates paikades tegutsevad üksused. Uues 28-korruselises hoones on suurepärased tingimused töötamiseks, sest arvestatud on nii ergonoomika, mobiilsuse kui ka jätkusuutlikkuse põhimõtetega,» sõnas Lepp.