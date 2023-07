Liit: osa automaksust peab minema ühistranspordi arendamiseks

Kattai tõi ka välja asjaolu, et automaksu tasumise järelevalvest ei ole peaaegu üldse räägitud. «Saan aru, et politsei on liiklusjärelevalves niigi viimase piirini koormatud, kuid nüüd tuleb hakata tasu masksimise üle veel järelevalvet teostama. See on kokku enam kui 700 000 sõidukit! Asjakohane on paralleel sõidukite liikluskindluse alase järelevalvega. Kui suur hulk iga päev liikluses olevatest sõidukitest on liikluskindlusteta ja kui palju kulub selle järelevalvele?» küsis Kattai.