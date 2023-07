Märgatav osa Eesti ettevõtetest vaatab roheliste energiaallikate poole

Luminori tellimusel valminud uuringu kohaselt 19 protsenti Eesti väikestest ja keskmistest ettevõtetest (VKE) juba kasutab erinevaid rohelise energia lahendusi, nagu näiteks päikesepaneelid, ning 6 protsenti kavatseb need kasutusele võtta selle või järgmise aasta jooksul. Alternatiivsete energialahenduste kasutajate protsent on Balti riikide VKE-de hulgas kõrgeim Eestis – 19 protsenti. Leedus on selliseid ettevõtteid 18 ja Lätis vaid 8 protsenti.