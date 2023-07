Eesti tõusis maailma üheks kiiremini kasvavaks tehnoloogiakeskuseks

Turud taastuvad vaatamata muutlikkusele ja olulist rolli mängivad tehnoloogiaettevõtjad, kes reageerivad olukorrale ja otsivad uudseid lahendusi. «Ka ajaloos tagasi vaatamine annab aluse arvata, et majanduslik madalseis võib uutele ettevõtmistele hoo sisse lükata. Kapital ja talent koondatakse ettevõtetesse, mis loovad väärtust ning on konkurentsivõimelisemad,» lisas Reinumägi.

Raport rõhutab, et põhiliseks ökosüsteemide kasvu vedajaks on saanud süvatehnoloogia, mis omakorda toob kaasa uued ootused toetusprogrammidele. Süvatehnoloogia iduettevõtete arengu- ja investeerimistsüklid on oluliselt pikemad ning uutes tugiprogrammides on olulisel kohal ka kõrgem tehniliste teadmiste ekspertiis. Konkreetsele tegevusalale, nöiteks bioteadusele või maaviljelusele suunatud programmide puhul on näha suuremat osalejate arvu ja paremaid tulemusi.