Kolmapäeval kerkis väärtpaberi hind 7,54 Suurbritannia naelani. Nii kallis pole see olnud alates 2021. aasta detsembrist. Finants­ajakirjanduses pole Wise’i aktsia hinnatõusu kommenteeritud, aga arvata võib, et selle põhjuseks on investorite rahulolu tulemustega.