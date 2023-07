Omal käel ehitajad või remonditegijaid võivad rõõmu tunda ehituskaupade hindade langemisest, näiteks ehituspuit on mullusega võrreldes odavnenud kolmandiku jagu. FOTO: Shutterstock

Ehitustööd on sel aastal kokku kuivanud. Materjali­tootjad sulgevad uksi või tootmisliine ja inimesed jäävad tööta. Samas on nigel seis pannud langema paar aastat tagasi lakke kerkinud ehituskauba hinnad. «Kui tootjad praegu natukenegi tahavad käivet ja töökohti hoida, tuleb hindu langetada,» nentis ehitusmaterjalide tootjate liidu tegevdirektor Marina Vaganova. «Hoolimata sellest on tulnud päris paljudel tootjatel tegevust kokku tõmmata.»