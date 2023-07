ANALÜÜS ⟩ Automaksu plaanid on täis ületamatuid vastuolusid

See pole öeldud isegi etteheitena. Samamoodi on vastuolud ka kõikide teiste riikide automaksudes. Lõplikult ei olegi võimalik neid vastukäivusi ületada, sest proovitakse lahendada mitut vastandlikku eesmärki korraga: säästlikkus versus õiglus; linn versus maa; keskkond versus liikuvus. Mingid komponendid Eesti maksukavas toovad kaasa selle, et vaesemad hakkavad subsideerima rikkamaid. Teised komponendid proovivad seda pehmendada ja panna suuremat koormust jõukamate peale. Tervikuna ei õnnestu kumbki.