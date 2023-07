USA kehtestas sanktsioonid üle 120 Vene ja Kõrgõzstani firmale

Sanktsioonide eesmärk on piirata veelgi Venemaa ligipääsu kriitiliselt olulisele toorainele ja kaubale, aga ka rahastusele oma sõjamasina töös hoidmiseks, teatas USA välisministeerium.

Musta nimekirja kantud firmade seas on Vene pangad, energiafirmad, laevandusfirmad-, kaitse- ja tehnoloogiasektori impordifirmad ning Vene erasõjafirmad.

Üks sellistest firmadest on läinud aastal asutatud RM Design and Development, mis on tarninud suures koguses pooljuhte ja integraallülitusi Vene ettevõttele, mis varustab kaitsetööstuse tootjaid, märkis ministeerium.